Przedostatnia sesja sejmiku województwa. Duże pieniądze dla samorządów, honory dla profesora Niciei

Opolskie Centrum Rehabilitacji coraz nowocześniejsze

Dyrektor szpitala ds. medycznych Jarosław Szyszka mówił m.in. o projekcie unijnym, w ramach którego powstał nowy pawilon, o zakupionym niedawno robocie do endoprotez kolanowych czy wprowadzeniu robotów do rehabilitacji. Ale to nie koniec inwestycji. Wśród planów są m.in. remonty kolejnych sal chorych, rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego, utworzenie w zamku Centrum Leczniczo – Edukacyjnego i termomodernizacja pawilonu. Podczas sesji marszałek z zarządem i radni podziękowali kończącej pracę w szpitalu dotychczasowej dyrektor ds. ekonomicznych Jolancie Rupniewskiej.