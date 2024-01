Przez lata tę drogę w Opolu rozjeżdżał ciężki sprzęt. Teraz w końcu doczeka się remontu. Będzie też droga dla rowerów i chodnik

Nowi mieszkańcy Opola chcą równej drogi

Droga łącząca kilka nowych osiedli w tej części miasta jest w opłakanym stanie. Dziury, nierówności, wszechobecne błoto to tylko niektóre z mankamentów, na które skarżą się mieszkańcy. Brakuje tutaj także oświetlenia, którego brak doskwiera nie tylko kierowcom, ale także pieszym, których widoczność jest na tej drodze praktycznie zerowa.

Mieszkanka zwraca także uwagę, że jeszcze kilka lat temu było tutaj zaledwie kilka domów, a po drodze praktycznie nie jeździły samochody. Dziś ul. Barona to główna arteria komunikacyjna dla nowych osiedli deweloperskich w tej części miasta.

- Ludzie są już sfrustrowani, ponieważ te fatalne warunki drogowe wpływają nie tylko na nasz codzienny dojazd do pracy, ale także na bezpieczeństwo naszych rodzin. Uszkodzone pojazdy i urwane miski olejowe to pikuś w porównaniu z tym, że nasze dzieci muszą tymi drogami wracać ze szkoły. Czasem już także o zmroku - skarży się jedna z mieszkanek osiedla.

Będzie gruntowny remont ul. Barona, ale nie wiadomo kiedy

Miejski Zarząd Dróg ogłosił właśnie, że do przetargu na wyłonienie wykonawcy przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Barona wpłynęły cztery oferty, które obecnie są weryfikowane i oceniane.

W ramach projektu planowane jest przekształcenie ulicy Barona w drogę publiczną, pokrytą asfaltem, z dedykowanym pasem dla pieszych i rowerzystów. Ponadto, na obszarze od ul. Strumykowej do ul. Poliwody, projekt zakłada także zalesienie terenu, postawienie szpaleru drzew, a także zastosowanie elementów spowalniających ruch oraz wyznaczenie zjazdów na posesje.

- Z kolei od skrzyżowania z ul. Wasylewskiego do ul. Strumykowej ma zostać wykonany projekt ciągu pieszo-jezdnego z możliwością dojazdu tylko od strony ul. Wasylewskiego. W ten sposób nieco zmieni się układ komunikacyjny - wyjaśnia rzecznik MZD.

Oznacza to, że cały ruch z ul. Barona zostanie poprowadzony ul. Strumykową do ul. Stawowej, aż do nowego ronda przy Apartamentach Natura.