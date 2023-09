Racibórz trzecim co do wielkości miastem naszego regionu? Marcin Oszańca z „Trzeciej Drogi” chce, aby powiat raciborski był na Opolszczyżnie

Marcin Oszańca z PSL, „dwójka” na opolskiej liście Trzeciej Drogi podczas zorganizowanej dziś (23.09) konferencji prasowej ogłosił, że jeśli zostanie posłem podejmie się poszerzenia granic województwa opolskiego o powiat raciborski.

– To koniecznie jeśli chcemy, aby nasz region się rozwijał” – mówił.

Jak mówi Oszańca zgodnie z analizami demografów do 2050 roku liczba Opolan zmniejszy się do 750 tysięcy. Podnieść ją pomoże przyłączenie do regionu opolskiego powiatu raciborskiego.