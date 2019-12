Remont ulicy Szarych Szeregów w Opolu. Ma być przejezdna do końca roku [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy osiedla im. AK od lat pomstowali na stan ul. Szarych Szeregów. - To droga, która prowadzi do przedszkola oraz do gmachu, gdzie są szkoła podstawowa i liceum. Tymczasem jej stan to tragedia. Dziura na dziurze. Inne drogi miasto modernizuje, a my nie możemy się doczekać – komentowali kilka miesięcy temu.

Gdy w połowie roku miasto zapowiadało remont drogi, w planach była tylko wymiana nawierzchni na mniej więcej połowie jezdni, zaczynając od okolic stadionu lekkoatletycznego. Dalszy odcinek miał być zmodernizowany w bliżej nieokreślonej przyszłości.