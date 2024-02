Remont ważnej drogi krajowej na Opolszczyźnie. Kolejna zmiana organizacji ruchu na DK45 w Jełowej

Uwaga na utrudnienia

Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów…

Przebudowa DK45. Zakres prac

Koszt prac ponad 100 mln złotych

Przebudowa DK45 potrwa do 2025 roku i kosztować ma 106 mln złotych.

Rozbudowa DK45. Kolejne odcinki czekają

Inwestycja stanowi kontynuację rozbudowy DK45 na Opolszczyźnie. W przygotowaniu do realizacji są odcinki: od Opola do obwodnicy Praszki: Opole - Zawada, Zawada - Jełowa, Bierdzany - Kuniów, Ligota Górna - Gorzów Śląski (do początku obwodnicy Praszki).