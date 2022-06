Robot – kelner w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Zobacz, jak wygląda przyszłość gastronomii

Roboty wcielające się w rolę szefa kuchni, kelnerów lub pracowników zmywaka to nic nowego. Pierwsza restauracja obsługiwana przez maszyny pojawiła się w Chinach w 2013 roku. Robot restaurant „zatrudnia” 20 urządzeń, które pracują w kuchni i na sali restauracyjnej. Od 2021 roku roboty-kelnerzy zaczęli pojawiać się w Polsce. Przyjrzeliśmy się, gdzie można je spotkać.

Czym jest robot kelnerski?

Robot-kelner to urządzenie, które podaje jedzenie gościom do stolika umieszczone na półeczkach maszyny, korzystając z ekranu, można zamówić posiłek w kuchni, a także może zaśpiewać „Sto lat!” w ramach imprezy urodzinowej. Charles Spence, uznany dziennikarz kulinarny i badacz gastronomii, w książce „Gastrofizyka” pisał, że wśród sieciowych restauracji typu fast food pierwszego robota kelnera wprowadziło chińskie KFC w 2016 roku. Wadą maszyny jest potrzeba ładowania jej co 5 godzin i koszt około 20 tysięcy funtów. Natomiast na statkach linii „Quantum of the seas” wprowadzono roboty przyrządzające koktajle dla pasażerów rejsu. Roboty miały być wydajniejsze niż ludzie, bo przygotowanie drinka zajmowało im minutę, a zamawianie zdalne przy pomocy tabletu miało przyspieszyć serwis. Kliknij w przycisk, aby zobaczyć roboty w gastronomii

Jak gotują roboty?

Trudno ocenić, jaka będzie przyszłość gastronomii. Warto wiedzieć, że roboty – szefowie kuchni i roboty – kelnerzy są w odpowiedni sposób zaprogramowani. W przypadku maszyn gotujących posiłki jest to bazowanie na półproduktach i wcześniej podzielonych składnikach. Są one używane w ustalony sposób i dzięki temu można spodziewać się jednakowego efektu na talerzu. W przeciwieństwie do kucharzy, którzy mogą za każdym razem ponieść się wyobraźni, albo uzyskać inny efekt, ponieważ smak owoców lub warzyw różnił się od tych ostatnio gotowanych.

Robot – kelner w Poznaniu

Pierwszy robot- kelner BellaBot wyglądem przypominający kota pojawił się w Poznaniu w restauracji „Słoń” przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 26A/1 w City Parku. W grudniu 2021 roku można było skorzystać z jego usług. Robot-kelner witał gości od progu, doprowadzał do wolnego stolika, dostarczał zamówione jedzenie. Jednocześnie mógł przywieść nawet osiem talerzy. Robot – kelner komunikuje się w kilku językach. Akumulator robota pozwala mu pracować przez 12-16 godzin, w zależności od natężenia pracy.

Robot – kelner we Wrocławiu i w Warszawie

W maju 2022 roku robot -kelner pojawił się w restauracji Pizza Hut w Warszawie w Zodiaku przy ul. Widok 26 oraz we Wrocławiu przy ul. Rynek 49. To kolejne lokale, gdzie pojawił się robot-kelner jako wsparcie tradycyjnej obsługi. Robot sprawnie porusza się pomiędzy stolikami, potrafi zatrzymać się, gdy pojawia się przeszkoda i jednocześnie potrafi dostarczyć do 40 kilogramów jedzenie.

Robot przygotuje hot-doga w Warszawie

Sieć Żabka po raz pierwszy na rynku sięgnęła po robota mającego przygotowywać hot-dogi. W Warszawie w punkcie Żabka Nano przy ulicy Dobrej 54 można obserwować pracę maszyny w trakcie przygotowywania hot-doga w trzech krokach. Robot nazywa się Robbie. Właściciele Żabki deklarują, że robot dobrze pokazuje, jaki mają pomysł na rozwój z użyciem sztucznej inteligencji. Urządzenie ma futurystyczny wygląd i stworzone zostało specjalnie dla sieci Żabka Nano. Robot przygotowujący hot-dogi waży 1500 kg, ma ponad 2,5 m wysokości i ponad 2 m szerokości.

Jak zamówić hot-doga zrobionego przez robota?