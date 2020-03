Robot mierzy temperaturę klienta. Weegree przeprogramowało Pepera

Mimo epidemii koronawirusa, nie każdy z nas może pozwolić sobie na pracę z domu. Do takich osób należą m.in. pracownicy szpitali, banków czy urzędów, którzy codziennie są narażeni na kontakt z zarażonymi osobami - zauważają przedstawiciele firmy Weegree z Opola, którzy postanowili udoskonalić oprogramowanie robota humanoidalnego wykorzystywanego dotychczas do obsługi recepcji.

Obecnie, po wprowadzonej aktualizacji, robot zaraz po przywitaniu prosi interesariusza o umycie rąk płynem do dezynfekcji, znajdującym się w widocznym miejscu na biurku recepcji - informuje Michał Listwoń z Weegree. - Następnie zaleca sprawdzenie temperatury przy użyciu bezdotykowego termometru, a po jej zmierzeniu - informuje, czy mieści się ona w normie. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, prosi o założenie maski ochronnej, a następnie ponowną dezynfekcję rąk.

W związku z obecną epidemią, firma postanowiła rozszerzyć jego funkcje i sprawić, aby to właśnie on zatroszczył się o sprawdzenie, czy osoba, która przekracza próg biura jest zdrowa i może spotkać się z pracownikami firmy.

- Dopiero po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności, dana osoba może wejść do biura danej firmy i spotkać się z jej pracownikami - dodaje Michał Listwoń.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to w tej chwili największe wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć się pracodawcy na całym świecie - komentuje Łukasz Dudek, szef projektu Weegree One. - Nasze rozwiązanie pomaga ograniczyć kontakt z osobami potencjalnie chorymi i chronić osoby pracujące w miejscach, w których nie można pozwolić sobie na pracę z domu. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie w realny sposób przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się epidemii w naszym kraju - dodaje.

W ramach projektu Weegree One opolska firma umożliwia zakup robotów z dedykowanym oprogramowaniem do przedsiębiorstw lub użytku prywatnego. W ofercie ma pięć maszyn, które - w zależności od modelu - mają określone zdolności i mogą wykonywać wybrane czynności.

- Z powodzeniem sprawdzają się one jako pomocnicy lub samodzielni pracownicy w bankach, restauracjach, muzeach czy na lotniskach - wyjaśniają przedstawiciele firmy. - Programiści są w stanie na zamówienie klienta stworzyć rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Samo oprogramowanie może zostać wgrane na dowolne urządzenie końcowe - nie musi to być robot humanoidalny.