Koreański koncern rozpoczyna budowę fabryki w Brzegu na terenach WSSE „INVEST-PARK”. Koszt inwestycji to 183 miliony złotych

Wartość inwestycji i zakres projektu

Zaawansowane technologie i ekologiczne podejście

Nowy zakład będzie produkował rdzenie do silników elektrycznych, hybrydowych i wodorowych, wykorzystując najnowsze technologie POSCO, w tym technologię EMFree. Produkowane tutaj komponenty charakteryzować się będą wyjątkową trwałością i efektywnością, co jest kluczowe w kontekście rosnących wymagań rynku motoryzacyjnego.

Strategia Globalna POSCO

POSCO International, podążając za sukcesem na rynku północnoamerykańskim, dąży do rozwoju swojej bazy produkcyjnej na rynku europejskim. Nowa fabryka w Brzegu będzie częścią globalnego systemu produkcji, który ma osiągnąć 7 milionów sztuk rocznie do 2030 roku.

- To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej - mówi Jeong Su Na, prezes zarządu POSCO International Poland E-Mobility. - W przyszłości zrobimy krok naprzód jako globalny producent ekologicznych części dzięki dodatkowej współpracy z głównymi europejskimi producentami samochodów - dodaje.

Należy również zaznaczyć, że budowa fabryki POSCO w Brzegu jest częścią strategii ekspansji tego koncernu na europejskim rynku motoryzacji elektrycznej. Do końca 2025 roku zatrudnienie znajdzie tu 60 osób, a do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 180 pracowników. Nowe miejsca pracy oraz rozwój technologiczny subregionu przyczynią się do wzmocnienia lokalnej branży motoryzacyjnej i gospodarczego rozwoju Brzegu.