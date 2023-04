Rosną ceny mieszkań na Opolszczyźnie. Ile kosztuje już metr kwadratowy? W wielu innych regionach wzrost cen jest jeszcze szybszy

Natomiast według raportu centrum analiz Amron Związku Banków Polskich w IV kwartale 2022 roku średnia cena transakcyjna metra kwadratowego w Opolu wynosiła 6 834 złote. W porównaniu do kwartału trzeciego wzrosła o 1,22 procent, a w porównaniu do końcówki roku 2021 o 3,4 procent.

Według najnowszych informacji GUS w 4 kwartale 2022 roku mieszkania podrożały na Opolszczyźnie o 0,6 procenta w porównaniu do 3 kwartału . To mniej niż średnia krajowa, która przekroczyła 1 procent. W 6 województwach mieszkania potaniały w ciągu 3 miesięcy, najbardziej w kujawsko - pomorskim. Najbardziej podrożały w Warszawie i Szczecinie (o 2 procent w ciągu 3 miesięcy).

Dla porównania na przełomie roku 2020/2021 ten wskaźnik wynosił w Opolu – 4836 złotych, a dla pozostałej części województwa – 3915.

Na rosnące ciągle ceny rynek reaguje wyhamowaniem. Według najnowszych danych GUS w Opolu budownictwo deweloperskie spadło u nas o ponad połowę. Lepiej radzi sobie budownictwo indywidualne.

W lutym tego roku firmy budowlane oddały w województwie opolskim do użytki 153 nowe mieszkania. To prawie połowa tego, co wybudowano w styczniu 2022 (293 mieszkania). Zmalała głównie budowa mieszkań przez deweloperów, którzy oddali do użytku tylko 45 mieszkania. 108 domów zaczęli użytkować indywidualni właściciele. Wcześniej te liczby były mniej więcej podobne. W styczniu 2022 roku deweloperzy oddali 146 mieszkań w województwie, a osoby prywatne – 147.

Liczba wydanych pozwoleń budowlanych i rozpoczętych nowych budów spadła w lutym tego roku na Opolszczyźnie o 20 – 25 procent w odniesieniu do lutego 2022.