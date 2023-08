Rozpocznie się remont w obrębie skrzyżowania ulic Prószkowskiej z Mehla i Wyszomirskiego w Opolu. Będą utrudnienia w ruchu

Całkowicie zamknięty dla ruchu (z wyjątkiem autobusów MZK Opole) będzie wlot ulicy Odrodzenia . Ta ulica na odcinku od Wyszomirskiego do Prószkowskiej będzie nieprzejezdna. Po zakończeniu robót wykop będzie zasypywany. Dzięki temu zapewniony zostanie przejazd w obu kierunkach ulicą Prószkowską, bez ruchu wahadłowego. Otwierany będzie też wlot na ulicę Odrodzenia. Wykonawca robót zapewni bezpieczne dojście mieszkańców do ich posesji.

W ramach pierwszego z ruchu wyłączona zostanie część ulicy Mehla . To odcinek o długości około 400 metrów, do budynku o numerze 25a. Na ulicy Mehla będzie prowadzona budowa kanalizacji deszczowej. Wspomniany odcinek zostanie wyłączony z ruchu. Wykonawca umożliwi mieszkańcom dojście do posesji oraz dojazd.

Etap trzeci to przebudowa odcinka ulicy Mehla (nadal wyłączona z ruchu) oraz części skrzyżowania Prószkowskiej-Mehla-Wyszomirskiego. Ruch w stronę centrum pozostanie bez zmian, natomiast w obrębie skrzyżowania wprowadzony będzie objazd do Prudnika. Zostanie on poprowadzony ulicą Krapkowicką i Odrodzenia do Prószkowskiej.

Ulica Odrodzenia na odcinku od Wyszomirskiego do Prószkowskiej stanie się w tym etapie ulicą jednokierunkową. Na ulicy Odrodzenia oraz Prószkowskiej zostaną wyznaczone przystanki autobusowe. Dojście do przedszkola odbywać się będzie od ulicy Wyszomirskiego poprzez teren szkoły podstawowej.