Ruski Targ przy ul. Reymonta w Opolu. Pamiętacie to miejsce? Zobaczcie, jak wygląda obecnie

Daria Strąk z biura prasowego ratusza przekonuje, że ratusz nie zapomina o przestrzeni przy ul. Reymonta. - Prowadzone są rozmowy, by uregulować kwestie własnościowe na całym kwartale przy ulicach Reymonta i Ozimskiej. Około 1/3 tego obszaru jest w rękach prywatnych. Mowa o kilku osobach - mówi.

- Być może do końca roku uda się ten temat domknąć. Są plany, by zrewitalizować cały ten teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tak jak udało się to zrobić na i przy ulicy Krakowskiej, gdzie uporządkowano teren i stał się atrakcyjną przestrzenią - przekonuje Daria Strąk.