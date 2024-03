Rusza remont kościoła Wniebowzięcia NMP na Rynku Solnym w Nysie. Zaniedba perełka doczekała się renowacji

Teraz te wszystkie prace zostaną zrealizowane. W poniedziałek (25 marca) starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz uroczyście przekazał klucze do świątyni wykonawcom, którzy przeprowadzą najpilniejsze prace renowacyjno - konserwatorskie i roboty budowlane.

- Prace w kościele Wniebowzięcia NMP w Nysie na Rynku Solnym wreszcie nabierają tempa. Dziś przekazujemy wykonawcom klucze do obiektu. Mam nadzieję, że nie tylko to, co będzie działo się na zewnątrz, ale także wewnątrz kościoła zadowoli mieszkańców Nysy – mówił Andrzej Kruczkiewicz, starosta nyski.