Seniorze nie daj się oszukać fałszywemu wnuczkowi. Ruszyła ważna akcja

Ze względu na spory wzrost liczby oszustw metodą „ na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek” dokonywanych na szkodę nyskich seniorów Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Nysie przygotowali specjalną akcję pod hasłem „Nie daj się oszukać”.

W lutym w trzech gminach wchodzących w skład powiatu nyskiego odbędą się otwarte spotkania dla mieszkańców poświęcone temu co zrobić, aby nie dać się oszukać. Pierwsze takie spotkanie odbyło się już w Korfantowie. Kolejne zaplanowano na 15 i 16 lutego.

15 lutego o godz. 18:00 w Sali Kina w Otmuchowie

16 lutego o godz. 18:00 w Muzeum Powiatowym w Nysie

Przypomnijmy, że w styczniu do perfidnego oszustwa w Otmuchowie. Ofiarą złodzieja padła wówczas seniorka, do której zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał kobietę, że jej środki są zagrożone i nakłonił do ich przekazania.