Bezpieczna podróż i rozsądny "lany poniedziałek". Opolska policja podpowiada jak przeżyć święta bez komplikacji

- Warto porozmawiać z seniorami o ich bezpieczeństwie. Omówmy z nimi metody, jakie wykorzystują oszuści, czyli m.in. metodę na wnuczka czy na policjanta. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie poproszą osób trzecich o przekazanie pieniędzy lub o inną pomoc w policyjnej realizacji. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni z taką prośbą, to znaczy, że mamy do czynienia z oszustwem - mówi sierż. szt. Marta Białek z zespołu prasowego KWP w Opolu.