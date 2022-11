Sensacyjne odkrycie w opolskiej katedrze! Tego nikt się tutaj nie spodziewał [ZDJĘCIA]

Obecnie opolska katedra to nie tylko największe stanowisko archeologiczne w Polsce, ale w całej Europie, ponieważ prace prowadzone są na niespotykaną do tej pory skalę. Zdjęta została cała posadzka katedry, a archeolodzy dotarli także do prezbiterium starego kościoła. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, znalazło się tam kilka grobów w tym jeden, największy, który ulokowano naprzeciw ołtarza.