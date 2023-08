Sezon turystyczny na Opolszczyźnie. Sierpień dużo łaskawszy dla branży od lipca

Ale tendencja jest taka, że jeśli już Polacy decydują się odpoczywać w kraju, są to krótkie, kilkudniowe wypady i nie w wersji „na bogato”. Turyści szukają oszczędności.

- Jeżeli ktoś jeszcze rok temu wyjeżdżał na 7 dni, to w tym roku, za tę samą cenę, wyjedzie na 5 dni, czasami nawet na 4. Jeżeli klient chce pozostać w tym samym budżecie, to niestety, za te same pieniądze otrzyma dużo mniej – tłumaczy Piotr Mielec. - Zmniejsza się też liczba osób, które korzystają z dodatkowych usług na miejscu, takich jak np. spa czy kolacja w restauracji. Wolą pójść do sklepu i przygotować posiłek we własnym zakresie albo zjeść w barze zamiast w restauracji.