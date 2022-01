Siedem zamiast dziesięciu dni. Od wtorku kwarantanna trwa krócej ze względu na gospodarkę. Przebywa na niej teraz 27 tysięcy Opolan

Minister zdrowia przekonywał na niedawnej konferencji prasowej, że skrócenie kwarantanny to konieczność ze względu na funkcjonowanie gospodarki. Ostatnio w całym kraju kwarantanną objętych było ponad 800 tysięcy osób. Na Opolszczyźnie, najmniejszym województwie, na kwarantannie przebywało we wtorek 27 026 osób. W tej grupie jest kilkanaście tysięcy uczniów, których masowo zmuszają do kwarantanny nieliczne na szczęście przypadki zakażeń koronawirusem wśród uczniów i nauczycieli.

- Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem w kolejnych dniach 50 tys. zakażeń, 60 tys. zakażeń, to nakładanie izolacji i kwarantann na długie dni doprowadziłoby do faktycznego lockdownu w gospodarce – mówił Adam Niedzielski, uzasadniając skrócenie kwarantanny z 10 do 7 dni.

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Trwa 7 dni. Może być też nałożona w wyniku skierowania na test, gdy lekarz wystawił skierowanie. Wówczas trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej, niż 7 dni.