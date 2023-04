Sojusz przeciwko oszustom. Będą bronić seniorów przed zorganizowaną przestępczością

- Stoją za tym profesjonalnie zorganizowane grupy, których szefowie czasem przebywają za granicą, co wymaga szczególnych procedur, żeby ich skutecznie ścigać. To nie są osoby przypadkowe – mówiła na spotkaniu Liliana Kapera - Kopczyk, prokurator okręgowy w Opolu.

We wtorek 4 kwietnia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim kilka instytucji podpisało sojusz i zadeklarowało współpracę przy systemowym ostrzeganiu starszych osób przez zagrożeniem oszustwami internetowymi czy telefonicznymi.

- Na służbowy telefon dostałem informację, że jak nie zapłacę jakieś kwoty wyrównania, to wyłączą prąd w urzędzie wojewódzkim. Przekraczamy granice absurdu – komentował wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Na podobnym poziomie (ok. 70 przypadków rocznie) utrzymuje się liczba przestępstw z wykorzystaniem metody „na policjanta” i innych oszustw telefonicznych. Łącznie seniorzy stracili w ubiegłym roku prawie 5 mln złotych. Organom ścigania udało się odzyskać 600 tysięcy. Straty w całym kraju dochodzą do 100 mln zł.

Przestępcy wykorzystują szczególnie starszych ludzi, bowiem oni są bardziej ufni od młodego pokolenia. I cały czas doskonalą metody działania i perswazji.

Policja od dawna prowadzi szeroką akcję informacyjną wśród seniorów, ostrzegając ich przed zagrożeniami. Podobnie robią inne instytucje, pod które często podszywają się oszuści: banki, ZUS, KRUS, Zakład Energetyczny. Teraz wszyscy zadeklarowali współpracę w programie, przygotowanym przez komendę wojewódzką w Opolu.

Do porozumienia przystąpiło też opolskie Kuratorium Oświaty. Uczniowie, rodzice uczniów będą w szkołach angażowani do tego, aby ostrzegać swoje babcie i dziadków. Celem autorów projektu jest obniżenie liczby oszukanych o co najmniej 10 procent.