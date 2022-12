Specjaliści z Opolskiego Centrum Onkologii mają nowy sprzęt. Wycinają raka przy pomocy supernowoczesnego robota

- Bez zabiegów wspomaganych robotycznie nasz szpital nie będzie w pełni nowoczesny, nie będzie mógł dostarczać pacjentom wszystkiego, co możliwe – mówi Marek Staszewski, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii.

Pierwsze w województwie opolskim operacje wspomagane robotem zostały w OCO przeprowadzone 30 listopada przez zespół ginekologów-onkologów pod przewodnictwem profesor Ewy Milnerowicz- Nabzdyk. Były to zabiegi usunięcia macicy oraz usunięcia jajowodów i jajników. W następnych dniach do operacji z robotem przystąpili chirurdzy-onkolodzy. Wykonali rozległe i trudne zabiegi - resekcję jelita grubego i resekcję odbytnicy.

Koszt zakupu robota to 10-15 mln zł. Ogromna kwota to niejedyny problem. Obecnie jedynym świadczeniem finansowanym przez NFZ z użyciem robota jest operacja urologiczna - radykalna prostatektomia. Inne operacje robotyczne są rozliczane jak te wykonywane laparoskopowo, co oznacza, że pieniądze z NFZ pokrywają mniej więcej połowę kosztu zabiegu z robotem. To oznacza, że szpitale które robią takie operacje muszą do nich dokładać z własnego budżetu.