Specjalna emerytura z ZUS. Kto może zyskać kilka tysięcy złotych? Tutaj liczy się wiek!

Z roku na rok rośnie kwota, którą mogą otrzymać osoby, które przekraczają próg 100 lat życia. Stawka za długowieczność jest płynna i obowiązuje od marca danego roku do końca lutego kolejnego roku.

Od 1 marca br. do końca lutego 2024 r. świadczenie honorowe to 5540,25 zł brutto miesięcznie i jest to kwota wyższa o 595,46 zł w stosunku do poprzedniego okresu,czyli marzec 2022 r. – luty 2023 r.

- Obecnie opolski ZUS wypłaca specjalną emeryturę 53 osobom. W tym gronie większość to kobiety. pań jest 42, a mężczyzn jedenastu. Tylko w Opolu świadczenie honorowe otrzymuje 13 stulatków. W kwietniu w każdym powiecie w województwie opolskim dodatkowe pieniądze za wiek dostaje co najmniej jedna osoba – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co ważne raz przyznana gratyfikacja za wiek nie podlega waloryzacji i różni się od daty nabycia prawa do świadczenia honorowego. To rodzaj swoistej premii, która od zawsze była okazała, jednak w ostatnich latach jej wzrost jest spektakularny.