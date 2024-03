Średniowieczne miasta i narodowe specjały. Rumunia to dobry kierunek na turystyczny wyjazd

Z badań wynika, że Rumunia nie jest topowym turystycznym wyborem Polaków. Każdy kto odwiedzi ten kraj nie będzie jednak zawiedziony. Rumunia to fascynujące góry, ale także miasta ze średniowiecznymi starówkami. Warto także spróbować rumuńskiej kuchni.

Braszów, Sybin, Sighișoara to rumuńskie miasta określane jako średniowieczne perełki. Różnią się od siebie, nie tylko wielkością, ale i klimatem starówek.

Stare Miasto Braszowa leży u podnóża zalesionych górskich stoków. Warto wejść schodami albo wjechać kolejką na szczyt Tampa, z którego można podziwiać nie tylko starówkę. Rynek (Piata Sfatului) okalają średniowieczne budynki z ratuszem na czele. Najsłynniejszy zabytek Braszowa to Czarny Kościół z początku XIV wieku. Skąd taka nazwa? Wzięła się ze ścian świątyni, okopconych po pożarze w końcu XVII wieku. Współcześnie po okopceniu nie ma już śladu. Braszów to także średniowieczne mury miejskie z wieżami, bastionami, bramami oraz mnóstwem zabytkowych kamienic. Koniecznie trzeba także przespacerować się ulicą Sforii, najwęższą w Rumunii i zarazem jedną z najwęższych w Europie. Jej szerokość waha się od 111 do 135 cm (długość 80 metrów).

Sghișoara to miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco. Znajdujące się na wzgórzu Stare Miasto robi imponujące wrażenie. Symbolem Sighisoary jest XIV-wieczna wieża zegarowa. Współgrają z nią pozostałe wieże m.in. Szewców, Rzeźników, Krawców, Powroźników. To one w dawnych czasach razem z murami zamykały miasto - gród w enklawie. Na wzgórzu jest nieduży plac, a przy nim dom słynnego Draculi, przed którym turyści chętnie robią zdjęcia.

Piękne i odludne Góry Fogaraskie w Rumunii. Zobacz:

Kolejna atrakcja to schody szkolne, wybudowane w XVII wieku, które przykryto drewnianą konstrukcją, aby uczniom i nauczycielom zapewnić suche i bezpieczne przejście. Dzisiaj na wzniesieniu jest liceum i ze schodów również korzystają uczniowie. Schody prowadzą nie tylko do szkoły, ale także do kościoła św. Mikołaja.

Z czego słynie Sybin? Dla Rumunów to ważne miejsce cywilizacyjne. Tu powstał pierwszy w kraju szpital (XIII wiek), szkoła (XIV wiek), pierwsza książka w języku rumuńskim (XVI wiek).

Starówka to Miasto Dolne i Górne. Są dwa rynki (duży i miały) oraz kamienice z charakterystycznymi oczami miasta (podłużne okna dachowe). W Sybinie znajduje się najstarszy (XIX-wieczny) w całej Rumunii żelazny most, który prowadzi do jednego z najcenniejszych zabytków miasta - XIV-wiecznego kościoła ewangelickiego. Most jest specyficzny, bo nie ma pod nim rzeki, a uliczka prowadząca do Dolnego Miasta. Nosi nazwę "Most Kłamców". Interpretacji, legend związanych z nazwą jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Z mostu miano zrzucać nieuczciwych kupców, jak i fałszywie przyrzekać miłość.

Starówki, nie tylko w Rumunii warto odwiedzać rankiem albo wieczorem. Ma to kilka zalet. Nie ma palącego słońca (latem), jest mniej turystów, ale przede wszystkim wtedy najbardziej można poczuć klimat danego miejsca.

Rumuńskie kulinarne specjały

Oczywiście będąc w Rumunii koniecznie trzeba spróbować ich narodowych specjałów. Papanasi to tradycyjne rumuńskie pączki z twarogiem. Podawane są z kwaśną śmietaną i konfiturą owocową. Polecamy także ciorby, czyli zupy oparte na warzywach, czasem mięsie, często podawane z kwaśną śmietaną i zieloną papryczką. Niedźwiedzie w Rumunii. Zobacz:

Mamałyga to z kolei potrawa z mąki albo kaszki kukurydzianej, podawana samodzielnie (np. z jajkiem czy bryndzą) albo jako dodatek do innych dań. I jeszcze sarmale, czyli małe gołąbki zawijane w kiszone liście kapusty albo winogron, z mięsnym albo mięsno-ryżowym farszem.

Ceny w Rumunii są zbliżone do polskich. Zobacz zdjęcia z rumuńskich zabytkowych miast: