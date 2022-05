Stal Nysa jest o krok od utrzymania. Ponownie wygrała bez straty seta

Zgodnie z przewidywaniami PSG Stal Nysa nie dała większych szans MKS-owi Będzin, wygrywając drugi mecz barażów o pozostanie w PlusLidze. Nysianie nie stracili choćby seta, a przecież w ich szeregach zabrakło Wassima Ben Tary, czołowego atakującego Stali. Dla MKS-u jest to szansa na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, choć jak na razie różnica poziomów jest nad wyraz widoczna i skutecznie hamuje zapędy zespołu ze Śląska.

Na pewno nie był to najbardziej emocjonujący pojedynek, choć trzeba uczciwie przyznać, że w pierwszym secie działo się najwięcej. Po dobrym wejściu w mecz goście z Opolszczyzny zaczęli popełniać liczne błędy, które skutkowały przejęciem inicjatywy przez miejscowych. Ci z kolei powstrzymywali się od przewinień jedynie w środkowej fazie partii. Końcówka należała do Stali, której MKS – chcąc, czy nie chcąc – podał pomocną dłoń, mając w zanadrzu okazję do wygrania pierwszego seta.