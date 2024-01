Studentów i wykładowców opolskiej uczelni połączyła miłość do muzyki i śpiewu

Pomysłodawcą, założycielem oraz dyrygentem grupy, która zainaugurowała działalność w listopadzie, jest Damian Kaźmierczak, wykładowca i menedżer kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie WSB Merito.

W ubiegłym roku ideę wreszcie udało się zmaterializować.

- Na razie nazywamy naszą grupę zespołem wokalno-instrumentalnym, bo skład jest jeszcze niewielki. Natomiast idea jest taka, by była to zarówno inicjatywa Opola, jak też Wrocławia (uczelnia działa w obu tych miastach – przyp. red.), ponieważ naszym celem jest integracja środowiska wrocławskiego i opolskiego – informuje dyrygent. - Jeśli w Opolu będzie zespół i we Wrocławiu też, pozwoli to łączyć się w ramach różnych eventów i ekipa będzie na tyle duża, że będziemy mogli nazywać się faktycznie chórem.