Szpital tymczasowy w Opolu już prawie pełny. Zapełniają go przede wszystkim niezaszczepieni pacjenci

Czwarta fala pandemii nabiera rozpędu. Widać to po zapełnionych szpitalach covidowych w całej Polsce.

Najgorsza sytuacja jest na wschodzie Polski, gdzie odsetek zaszczepionych mieszkańców jest najmniejszy, ale z problemem coraz mniejszej liczby wolny łóżek zmagają się obecnie wszystkie województwa. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 19 tys. nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, wśród nich jest ponad 600 osób z województwa opolskiego.

Rosnąca liczba zakażeń bezpośrednio przekłada się na coraz większą liczbę hospitalizacji. Każdego dnia do szpitala tymczasowego w Opolu przywożeni są nowi pacjenci zakażeni koronawirusem. W przeciwieństwie do zeszłorocznej fali pandemii pacjentami są już nie tylko osoby w podeszłym wieku, ale coraz częściej młodzi w wieku 20-30 lat, którzy do tej pory nie zachorowali na żadne inne choroby.