Szukasz pomysłu na weekendową wycieczkę? Odwiedź opolskie wioski tematyczne w Dolinie Stobrawy Mirosław Dragon

Trzy kolejne miejscowości z terenu Doliny Stobrawy, czyli z północy Opolszczyzny, dołączyło do sieci wiosek tematycznych. Warto wybrać się na weekendową wycieczkę do Wioski Zagubionej Podkowy i Pierścienia, do Krainy Sosnowej Igły czy do Miodowej Krainy.