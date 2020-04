Szymon Hołownia w Opolu: Jak ludzie mają przestrzegać ograniczeń, skoro Jarosław Kaczyński pokazał, że są równi i równiejsi?

- W tym tygodniu w Sejmie będą dyskutowane projekty ustaw w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, karania za edukację seksualną czy dopuszczenia udziału dzieci w polowaniach. To wspaniały moment na zajmowanie się takimi kwestiami, by wyciągać z szuflady spory sprzed lat, podczas gdy polska gospodarka jest na intensywnej terapii. Tego właśnie teraz potrzebujemy - ironizował Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia podkreślił, że nie może dłużej patrzyć na zamieszkanie wokół organizacji wyborów na prezydenta PR. - Dlatego w tym tygodniu zaproponujemy zasypywanie władzy pismami z bardzo konkretnymi wnioskami i oczekiwaniami w tym względzie. Będziemy robić to, co można robić z domu, póki nie można wychodzić na ulice. Władza kradnie nam państwo będąc w przekonaniu, że z powodu epidemii nie będziemy zwracać na to uwagi - mówił.

- Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać, to gniew społeczny będzie wzrastał, zaufanie obywateli do państwa będzie coraz mniejsze i jeśli teraz to się nie skończy tragedią, to stanie się tak za jakiś czas - wyrokował Szymon Hołownia. - Władza swoją szajbą trwania przy korycie sprawiła, że już nie sposób wierzyć jej przedstawicielom - dodał.