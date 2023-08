Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka

W grudniu 2020 r. 9-piętrowy budynek stojący przy ul. Mickiewicza w Kluczborku kupił Michał Respondek. To deweloper z Olesna, który buduje m.in. mieszkania w Opolu (osiedle West End Apartments przy ul. Domańskiego). Powiązany jest ze spółką hotelowo-deweloperską De Silva Haus S.A., która ma również hotel m.in. w Opolu przy ul. Powolnego, a także buduje mieszkania w Oleśnie i w Kluczborku (przy ul. Wolności).

Kluczborski hotel Stobrawa początkowo był wystawiony na sprzedaż za 2 miliony zł, ostatecznie jednak został sprzedany za 1,3 miliona zł.

Nowy właściciel nie rozebrał kluczborskiego wieżowca, tylko gruntownie go remontuje. Dawniej był to Hotel Stobrawa, a już wkrótce będą to Apartamenty Stobrawa. Natomiast na parterze najprawdopodobniej docelowo będą lokale usługowo-handlowe do wynajęcia.