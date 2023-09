Tak wyglądało Opole w latach 50. i 60. Plac Wolności z budką milicji, kino zamiast marketu [ZDJĘCIA]

Tak wyglądało Opole w latach 50. i 60.

Adam Śmietański przyjechał do Opola w 1945 roku z Kresów Wschodnich, wraz z pierwszą falą przesiedleńców. Otworzył w mieście zakład Foto-Wrzos. Oprócz regularnych zleceń, zajmował się też uwiecznianiem codzienności mieszkańców miasta oraz widoków z samego Opola. Dzięki temu powstała bogata kolekcja fotografii Opola z lat 50. i 60.

Takich różnic - czasem detalicznych, a czasem znacznych - widać na jego fotografiach więcej. Mając na uwadze kunszt, z jakim je wykonano, aż żal się robi, że Adam Śmietański był aktywny tylko do początku lat 70. Zmarł w 1992 roku. To, co po sobie pozostawił, robi jednak ogromne wrażenie.