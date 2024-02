Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam

- Nie chodzi mi o to, żeby być jak Wacław Kowalski (red: odtwarzał role Kazimierza Pawlaka), ale chcę, jak to mówi młodzież, żeby „nie było siary” – opowiadał dziennikarzom aktor Adam Bobik, odtwarzający główną rolę. – Mam sentyment do tej filmowej trylogii z dzieciństwa. Jak się dowiedziałem, że będę grać Pawlaka, to odczułem ogromną wdzięczność Bogu. Chciałbym to zrobić najlepiej jak potrafię, według swoich możliwości i talentu. To duża odpowiedzialność. Obawiałem się, że nie podołam, nie będę zadowolony z efektów swojej pracy.