Dworzec w Głubczycach zagrał stację w greckich Salonikach. Była u nas kręcona hollywoodzka produkcja "Triumf ducha" z Willemem Dafoe

Szybko okazuje się, że szansą na przeżycie są jego umiejętności bokserskie - przed wojną był bowiem mistrzem Bałkanów w wadze średniej. Oficerowie SS zmuszają go do pojedynków, w których przegrana oznacza śmierć. Zwycięstwo jest nagradzane dodatkową porcją jedzenia.

Całe miasto przychodziło na stację zobaczyć gwiazdora - wspomina Piotr Kopczyk. - A podupadający dworzec przeżywał swoją drugą młodość.

Scena na dworcu rozpoczyna się od wjazdu parowozu ciągnącego bydlęce wagony. Po zatrzymaniu składu niemieccy żołnierze otwierają wrota wagonów. Potem kamera pokazuje tłum ludzi wychodzący pod eskortą hitlerowców z budynku dworca.

To Żydzi, którzy ładowani są do wagonów. To właśnie wówczas widzimy amerykańskiego gwiazdora Willema Dafoe. Potem wrota zamykają się i pociąg odjeżdża do Auschwitz.