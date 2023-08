Tak żyło się w Opolu w latach 90. i na początku 2000. Ludzie, domy, budynki, ulice. Poznajecie jeszcze tamto miasto?

W 2008 roku ponad stuletnia konstrukcja, po której od kilku lat nie mogły już jeździć autobusy i ciężarówki, została rozebrana a w jej miejscu ruszyła budowa nowej przeprawy z charakterystycznym pylonem.

Zakończenie budowy miało miejsce na przełomie 2010 i 2011 roku, a koszt całego węzła drogowego, na który składa się wiadukt (nosi imię Żołnierzy Wyklętych), dwie estakady i droga najazdowa to ponad 65 mln zł.

Kolejna ważna przeprawa, która ułatwiła życie mieszkańcom Opola to most nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Spychalskiego, tzw. Most Zaodrzański. Pod koniec lipca 2002 roku poświęcił go arcybiskup Alfons Nossol.