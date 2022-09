Tatry dla odważnych. Orla Perć – najtrudniejszy szlak turystyczny w Polsce. Jak go przejść? Kiedy najlepiej wyruszyć? Emil Hoff

Tatry są pełne szlaków, które dostarczają wycieczkowiczom niezapomnianych przeżyć. Jednak Orla Perć to prawdziwa przygoda i wyzwanie. Jak się na nią dostać? Jak długa jest trasa i ile zajmuje jej przejście? Kiedy najlepiej wyruszyć na Orlą Perć i jak przygotować się do wycieczki? Zapraszamy do przewodnika z praktycznymi informacjami o Orlej Perci.