Te memy uwielbiają Polacy. Oto najlepsze memy z Januszem, Halyną i Pioterem. Można się uśmiać AG

Polacy uwielbiają memy, a w szczególności o Januszu Nosaczu, które od wielu lat podbijają internet. Jeśli do tego dodamy Halynę (żona Janusza) oraz Piotera (syna) to mamy do czynienia z naprawdę solidną dawką humoru. W opinii wielu osób Janusz Nosacz to prawdziwy Polak. Dziś prezentujemy Wam najlepsze memy o Januszu i jego rodzinie.