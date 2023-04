Ten zabytkowy hotel w Byczynie miała kupić Doda. Ma tutaj nawet swój apartament [ZDJĘCIA]

– To piękne zabytkowe miasto i jedyny taki gród rycerski. A rycerze muszą mieć blisko królową – tłumaczyła wtedy w swoim stylu Doda w rozmowie z „Faktem".

Ostatecznie z tych planów nic nie wyszło. Od komornika sądowego hotel na stojący byczyńskim rynku, naprzeciwko ratusza, kupiła spółka Jabo z Warszawy. Obiekt wynajęła firma Prudentia, która uruchomiła już hotel . Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku.

Doda nie kupiła wprawdzie hotelu Adler, ale jest jego regularnym gościem i ma tutaj nawet swój apartament . To pokój nr 204, największy w byczyńskim Adlerze. To właśnie w tym apartamencie nocuje gwiazda, kiedy ma koncert w pobliżu lub kiedy odwiedza swojego menedżera w jego rodzinnej Byczynie.

Zabytkowy Hotel Adler w Byczynie to budynek przedwojenny

Przedwojenny Hotel Adler to jedna z chlub Byczyny. Ma grubo ponad 100 lat, w czasach przedwojennych nosił nazwę „Hotel zum goldenen Adler" (czyli Hotel pod Złotym Orłem) .

Jak wygląda Hotel Adler w Byczynie i apartament Dody

Hotel Adler to kameralny obiekt, tzw. hotel butikowy. Ma 11 pokojów, w tym jedną „jedynkę". W hotelu są 23 miejsca noclegowe plus dostawki. Do tego jest sala kredensowa, sala konferencyjna oraz kawiarnia.