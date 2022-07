Tłumy turystów odwiedzają Bogacicę. Jej mieszkańcy wyeksponowali bogactwa natury i historii małej wsi

- Nasze stowarzyszenie powstało dziesięć lat temu – mówi prezes Urszula Jurczyk. - Bogacica nie ma spektakularnych atrakcji, więc długo szukałyśmy pomysłu na siebie. Zastanawiałyśmy, o co by się zaczepić. Przecież we wsi jest jedynie zabytkowy kościół, a wokół nic, tylko łąki. Ale po wielu dyskusjach we własnym gronie, a także radach ekspertów, u których się szkoliłyśmy, postanowiłyśmy, że nasz pomysł na wioskę osnujemy wokół łąk, czyli naszego bogactwa natury.