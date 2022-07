Tragedia w Prudniku. Mężczyzna sięgnął po butelkę zimnego napoju do którego wpadła pszczoła. Chwilę później już nie żył

Tragedia miała miejsce w poniedziałek ok. godziny 20. Przebywając na terenie prywatnej posesji 39-letni mężczyzna chciał się napić napoju chłodzącego i sięgnął po butelkę. Nie zauważył, że do środka wleciał owad, który chwilę potem użądlił go w gardło.

- Pomimo interwencji pogotowia ratunkowego mężczyzna zmarł na miejscu – informuje asp. Andrzej Spyrka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. – Policjanci także zostali wezwani do tego wydarzenia przez numer alarmowy, ale traktujemy to jako nieszczęśliwy wypadek, bez udziału osób trzecich.

Mniej niż 1 procent populacji ludzkiej, to osoby uczulone na ukąszenia owadów, u których występują reakcje alergiczne. Ukąszenie w krtań lub jamę ustną jest szczególnie niebezpieczne, bo powoduje opuchliznę, która może doprowadzić do uduszenia. W 2006 roku z powodu wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu przez osę w usta zmarła aktorka Ewa Sałacka.