Trwa renowacja średniowiecznych murów obronnych w Byczynie. "Pod warstwą betonu czaiła się katastrofa"

- Zaczynamy intensywne prace nad tym, jakie elementy mają się tam znaleźć – tłumaczy Przemysław Mączka. - Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że powinien to być historyczny plan miasta, aby pokazać dawną zabudowę, a także wyeksponować, jeśli się da, oryginalny historyczny wygląd naszych zabytków, bo w wielu przypadkach nie jest on tożsamy z obecnym.