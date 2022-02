Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Opole, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Opola

Przegląd tygodnia: Opole, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które mniej lub bardziej przełożą się na pensje wielu Polaków. Większość podatników może jednak liczyć na to, że zmiany korzystnie wpłyną na ich pensje. O ile dokładnie? Sprawdziliśmy to za pomocą przygotowanego przez rząd specjalnego kalkulatora wynagrodzeń. Wyliczenia prezentujemy w galerii!

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy przez godzinę uwalniali zakleszczoną w rozbitym aucie 12-latkę. Ona i jej młodsza siostra z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.