Ukrainka z Opola: Rodzice i 7-letni brat uciekli z domu z jedną walizką. Uznali, że na wsi będzie bezpieczniej

Viktoria Feshchuk 6 lat temu przyjechała do Opola na studia. Skończyła psychologię, teraz studiuje kryminalistykę na prywatnej uczelni. Na Ukrainie, w obwodzie winnickim, zostali jej bliscy, m.in. rodzice i 7-letni brat Vlad. – W czwartek (24.02) rano zadzwoniła do mnie mama i powiedziała, że wyjeżdżają z miasta, bo zaczęła się wojna – relacjonuje 22-latka. – Przed bankomatami kłębi się tłum, brakuje pieniędzy. W sąsiednich miastach słychać wybuchy, więc ludzie się boją. Wszędzie są straszne korki, na stacjach benzynowych brakuje paliwa.

Pani Viktoria martwi się zwłaszcza o młodszego braciszka, który przeżywa to, co się dzieje na Ukrainie. – On jest bardzo wrażliwy. Rodzice robią wszystko, żeby go chronić, ale w takiej sytuacji to nie jest łatwe – mówi młoda kobieta. – 2-3 tygodnie temu rodzice dostali telefon, że mają natychmiast odebrać mojego brata ze szkoły, bo był sygnał, że szkoła ma zostać wysadzona w powietrze. Nauczyciele powiedzieli dzieciom, że to tylko ćwiczenia. Zapytałam Vlada o tę sytuację, a on z taką dziecięcą szczerością odparł „Viktoria, no co ty, żadnej wojny nie będzie”.