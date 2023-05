Ultramaratończyk Sanyaja Jaraszek z Nysy pokonał 181 kilometrów w 24 godziny. 64 lata nie są przeszkodą!

105 okrążeń i dystans 181 kilometrów i 997 metrów – tyle przebiegł w ciągu 24 godzin 64-letni ultramaratończyk z Nysy Janyaja Jarasze w czasie sobotniego biegu Ultra Park 24 w Pabianicach, który jest jednocześnie Pucharem Polski w biegu 24-godzinnym.

Sanyaja Jaraszek był jedynym zawodnikiem z województwa opolskiego.

Na 97 zawodników z Polski, Litwy, Ukrainy, Czech, Hiszpanii i Francji w kategorii open zajął 28. miejsce, w kategorii mężczyzn w Mistrzostwach Polski był 8., a w swojej kategorii wiekowej (powyżej 60 lat) – zajął drugie miejsce.

Bieg jest organizowany pabianicki klub „O co biega”, Polski Związek Lekkiej Atletyki z udziałem władz miejskich i powiatowych. Rozgrywany jest na asfaltowej pętli o długości 1,5 kilometra, położonej w miejskim parku w Pabianicach.

- Jeśli chodzi o biegi ultra, jest to najbardziej prestiżowy bieg organizowany w Polsce – mówi przyjaciel Sanyaji Mateusz Kokoszka. - Warunki były bardzo trudne, przez 12 godzin padał deszcz, co jest największą zmorą biegaczy. Temperatura w nocy spadła do zaledwie 5 stopni C, a w ciągu dnia było tylko 10. Takie biegi są bardzo ryzykowne, często dochodzi do kontuzji i wtedy łatwo o dramat, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije!