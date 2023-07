Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska awansowały w najnowższym rankingu "Perspektywy". Politechnika chwali się też innymi sukcesami

Uniwersytet Opolski zajął w najnowszym zestawieniu 7. miejsce wśród uniwersytetów i 24. wśród uczelni akademickich. To oznacza, że w ciągu roku uczelnia odnotowała skok o 6 miejsc w zestawieniu uczelni akademickich i o 2 miejsca wśród uniwersytetów. Dobra passa uczelni trwa kolejny rok z rzędu. Dwa lata temu Uniwersytet Opolski zajął 11. miejsce wśród uniwersytetów i 38. w gronie uczelni akademickich.

- To jest nasz ogromny sukces – mówi rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. – Ten sukces jest efektem ogromnej pracy całego zespołu: wszystkich pracowników uniwersytetu, dziekanów i dyrektorów instytutów, bo w tych kategoriach, w których zostaliśmy najwyżej sklasyfikowani w rankingu, liczą się efekty badań naukowych. Potwierdziły to znakomite wyniki ewaluacji uzyskane w ubiegłym roku. To spory kapitał, ale i spore wyzwanie dla nas wszystkich. Także dla tych, którzy przyjdą po mnie, kiedy zamknę pewien okres swojej biografii w historii uniwersytetu dobrą pozycją naszej uczelni. Nie rozpatruję tego w kategoriach osobistego sukcesu. Patrzę na to jak na sukces pewnego pomysłu, który wspólnie udało nam się zrealizować i przeprowadzić po 2018 roku.