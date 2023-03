Uroczyste otwarcie nowej siedziby Dyspozytorni Medycznej w Opolu. Przecięto symboliczną wstęgę [ZDJĘCIA]

Historia starań o powstanie nowoczesnej Dyspozytorni Medycznej w Opolu jest bardzo długa. Jej początki sięgają 2016 roku. Kilka lat jednak trwało, zanim ten pomysł zaczął się materializować, o szczegółach opowiedział wojewoda opolski.

- Po pewnych perypetiach przyszedł 2021 rok i nastąpiła decyzja, że inwestujemy tutaj w to co nasze, czyli w to co jest własnością opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To była moja, męska decyzja - pierwsza jaką podjąłem, kiedy zostałem wojewodą. Dyspozytornia jest już na swoim i na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa. Przypadki medyczne będą zgłaszane bezpośrednio tutaj i stąd przekazywane do CRM. To też będzie sposób na oszczędzanie, ponieważ płaciliśmy do tej pory "za gościnę" ok. 25 tysięcy złotych miesięcznie, a w tej chwili tych środków nie będziemy musieli płacić, tylko zainwestujemy je w bezpieczeństwo - mówił Sławomir Kłosowski.