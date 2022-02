USK w Opolu uruchamia punkt bezpłatnych wymazów w kierunku Covid-19

Nowy punkt wymazów w USK w Opolu będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, na poziomie 0.

Każda osoba będzie mogła skorzystać w nim z finansowanych przez NFZ testów antygenowych, wykrywających wirusa SARS-CoV2, wywołującego chorobę Covid-19.

Informacje o wymazach można uzyskać od poniedziałku do piątku pod nr tel. 77 45 20 511 w godz. 8.00 - 14.00 lub e-mailem pod adresem: [email protected]

Przed badaniem konieczne będzie wypełnienie krótkiego formularza z danymi osobowymi: imię i nazwisko, PESEL i data urodzenia, nr dowodu osobistego, aktualny adres pobytu, numer telefonu, ewentualnie e-mail.

Wynik wymazu będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. Pacjenci skierowani na wymaz przez sanepid informację o wyniku badania będą też mogli odebrać SMS-em. Wynik jest ważny przez 48 godzin (od pobrania materiału!!!), tylko na terenie Polski. Nie uprawnia on np. do wjazdu do innego kraju..