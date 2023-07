Uwaga, nad Opolszczyznę nadciągają silne burze z gradem. Lokalnie możliwe porywy wiatru do 100 km/h

Ostrzeżenia wydane przez IMGW dotyczą wszystkich powiatów województwa opolskiego. Burze mają rozpocząć się około godziny 11 i mogą trwać z przerwami cały dzień.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad." - czytamy w komunikacie ostrzegawczym.

Po dzisiejszym przejściu frontu burzowego, nad Polską rozbuduje się wyż i pogoda się uspokoi. W czwartek słabe burze możliwe będą tylko na krańcach południowo-wschodnich, a poza tym będzie dość słonecznie. W kolejnych dniach możliwy jest napływ do Polski powietrza zwrotnikowego, co będzie skutkować upałami, szczególnie na zachodzie kraju.