W cieniu pandemii koronawirusa. Rok 2021 był dla Opolszczyzny tragiczny. W sumie wirus zabił już 3 tysiące Opolan Mateusz Majnusz

Miniony rok upłynął w cieniu pandemii koronawirusa, która już drugi rok daje się we znaki we wszystkich aspektach życia. W 2021 roku zmarło w Polsce ponad pół miliona osób. I jest to najtragiczniejszy rok od czasów II wojny światowej. Jak sytuacja będzie wyglądała pod koniec 2022 roku? To w dużej mierze zależy od naszej postawy względem szczepień.