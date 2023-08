W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty

Niezwykła kwiaciarnia ma nowoczesne wnętrze zaprojektowane przez Magdalenę Huć-Podsiedzik według pomysłu Edyty Korzeniewskiej.

- Do otwarcia mojej wymarzonej pracowni florystycznej przygotowywałam się od kilku lat. Planowałam to miejsce, żeby oddawało moją miłość do kwiatów i natury. Gromadziłam materiały do wystawy, jeździłam na ścinki drzew, żeby wybrać konary, pnie czy korzenie o pięknych kształtach, żeby dać im drugie życie. W Świteziance są nie tylko kwiaty, ale także elementy sosny, brzozy, topoli i buku - mówi Edyta Korzeniewska. - Pochodzę z pięknej Leśnej koło Olesna i stamtąd wzięłam do Świtezianki korzeń, znaleziony w rzece