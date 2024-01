W opolskiej brygadzie logistycznej zmienił się dowódca. Uroczyste przekazanie obowiązków w jednostce

Przekazanie obowiązków dowódcy odbyło się dzisiaj (31 stycznia) na placu apelowym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Na uroczystości obecni byli żołnierze służący w jednostce i licznie zaproszeni goście.

Ustępujący dowódca jednostki gen. bryg. Maciej Siudak z opolską brygadą logistyczną związany był od kwietnia 2020 roku, kiedy to powołany został na jej dowódcę. Wcześniej pełnił on ważne funkcje m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych i Szefostwie Wojsk Pancernych. Pełnił też służbę na zagranicznych misjach wojskowych w Syrii, Iraku, Afganistanie i Czadzie.

- Pozostawiam dobrze funkcjonujący zespół, który jest gotowy do realizacji każdego zadania. To dobrze wyszkoleni i zmotywowani żołnierze i pracownicy wojska. Nowy dowódca, któremu przekazałem sztandar to osoba godna zaufania, pełna pasji i zaangażowania – mówił w trakcie uroczystości gen. bryg. Maciej Siudak.