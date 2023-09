W Opolskiem powstaną nowe żłobki. Kolejne gminy przystąpiły do programu Maluch Plus Milena Zatylna

W piątek (8.09) siedem gmin podpisało w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu umowy na realizację programu Maluch Plus. Urząd Wojewódzki w Opolu Zobacz galerię (8 zdjęć)

W piątek (8.09) wojewoda Sławomir Kłosowski podpisał umowy z siedmioma gminami na realizację programu Maluch Plus. Kwota dofinansowania to 8,7 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie 246 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.