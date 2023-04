W Opolu powstanie nowa szkoła. Wyjdą z niej fachowcy w dziedzinie elektromobilności

O planach budowy Branżowego Centrum Umiejętności w Obszarze Elektromobilności, władze miasta Opola powiadomiły dzisiaj (14 kwietnia) na specjalnej konferencji. W planach jest budowa nowego budynku z trzema kondygnacjami, który stanie na działce przy ul. Torowej 7 w Opolu.

Wewnątrz będą się mieścić m.in. 3 sale warsztatowe:

Oraz sale, w których wykładana będzie teoria:

- Będzie to zupełnie nowy obiekt zaprojektowany do naszych wymagań - podkreśla Urszula Kowalczyk, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowy w Opolu. - Obiekt będzie działać w technologii pasywnej i co ważne, będzie pozbawiony barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych.