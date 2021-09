W Opolu trwa II Festiwal Zajęć Pozalekcyjnych. Co w weekend będzie się działo w Talentowni?

Wachlarz możliwości jest spory: od zajęć sportowych, językowych, muzycznych i tanecznych, po jogę, medytację, sztukę wystąpień publicznych czy naukę profesjonalnego robienia zdjęć.

- Rodzice często zastanawiają się, co najbardziej rozwinie potencjał i talenty ich pociech, a jednocześnie będzie zgodne z oczekiwaniami dzieci – mówi Piotr Koziol, prezes Fundacji Kwitnące Talenty. – Nasz festiwal to doskonała okazja, żeby znaleźć odpowiedzi na to pytanie i to w jednym miejscu. Podpowiemy też jak dorośli mogą atrakcyjnie spędzać czas wolny.

Dziś (17 września) festiwal się rozpoczął. Wśród atrakcji była m.in. ruchoma ścianka wspinaczkowa EVEREST dla dzieci i młodzieży lubiących aktywny wypoczynek. Ci, którzy wolą prace manualne, mogli na przykład stworzyć własną maskotkę oraz spróbować sił w szyciu na maszynie pod okiem fachowców.

Festiwal będzie też okazją, by poznać język i kulturę Chin i Indii oraz odkryć sekrety udanej fotografii pod okiem fachowców z Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. Będzie też malowanie twarzy i wiele innych atrakcji, m.in.